





Некоторые схемы выложены в формате djvu. Для их просмотра есть плагин к IE и программа. Мне больше нравится плагин. Качать здесь:

плагин: DjVuBrowserPlugin45.exe

программа: djvureader.zip

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